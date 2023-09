Yasmine Reda fait une confidence : “J’ai la possibilité (...) d’être la maîtresse…”

Yasmine Reda fait encore parler d’elle. La chroniqueuse sur NCI à l’émission ‘’Les femmes d’Ici’’, s’est prononcée une expérience amoureuse un peu délicate qu’elle aurait pu vivre par le passé.

Yasmine Reda : ‘’Mon chéri est très ancré dans la spiritualité’’

La chroniqueuse ivoirienne, Yasmine Reda est cette actrice à l’émission ‘’Les femmes d’Ici’’, sur NCI, qui n’a pas la langue dans la poche. Elle pose souvent des questions directes et avec des interventions franches. Les téléspectateurs et les internautes l’apprécient également, parce qu’elle n’a pas froid aux yeux pour donner son point de vue sur certains sujets personnels.

Yasmine Reda s’est encore prononcée sur une expérience sentimentale qu’elle aurait pu vivre avec un homme marié et qui a aussi beaucoup d’argent. Mais pour des principes et des valeurs bien à elle, il est important de refuser. ‘’Avec mon modèle, j’ai la possibilité d’avoir un homme milliardaire, d’être la maîtresse d’un homme très friqué. Mais tel que je me connais, je me sentirai mal après d’entretenir ce genre de relations. J’ai donc opté pour avoir un homme à moi avec qui je suis très complice. Un homme qui a fait de très bonnes études. Qui n’a pas une beauté aussi extraordinaire, mais une beauté africaine, qui est classe, attentionné et surtout très spirituel’’, avance-t-elle.

Aujourd’hui, l’homme qui partage la vie de la chroniqueuse incarne des valeurs spirituelles, mais qui n’a pas forcément un compte en banque bourré d’argent. ‘’Oui, mon chéri est très ancré dans la spiritualité. C’est ce côté que j’aime le plus chez lui. Il me porte beaucoup en prières. Tard la nuit, pendant que je suis en train de ronfler, j’entends mon chéri intercéder. J’entends les Ribababa (le parler en langue). Ses prières font de moi une femme posée et vraiment épanouie. Cela se ressent dans mes interventions à la télé. Je m’éclate, je parle sans faux-fuyant. Je dirai à mes sœurs de tenir aussi compte du volet spiritualité dans le critère d’homme. Un homme, ce n’est pas que la beauté et l’argent’’, ajoute-t-elle.