Meeting de clôture à Dimbokro : Adama Coulibaly mobilise pour le dernier acte

Jeudi 31 août 2023, Adama Coulibaly, candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) dans la localité de Dimbokro, a clôturé sa campagne dans une liesse populaire, en invitant les populations à sortir nombreux pour lui garantir la victoire.

Adama Coulibaly clôture son meeting dans une ambiance festive

C’est dans une ambiance de fête agrémentée par les prestations des artistes Kerozen, MC One, Paul Madyss et autres, que le ministre Adama Coulibaly, candidat du RHDP pour les élections municipales a clôturé sa campagne hier jeudi, à Dimbokro.

Une mobilisation estimée à près de dix mille personnes, une population en totale fusion avec son candidat. Portée par cette importante marée humaine, le ministre Adama Coulibaly a invité les populations à se mobiliser dans les urnes afin de lui garantir la victoire, ce 2 septembre.

"La partie n’est pas terminée. Il nous faut maintenant retrousser nos manches pour le dernier acte. Mobiliser nos parents pour confirmer dans les urnes cette mobilisation exceptionnelle. Le 2 septembre, tout le monde doit sortir pour aller voter. Chères populations de Dimbokro, si vous voulez le meilleur pour votre ville, ne restez pas à la maison le 2 septembre. Sortez très tôt le matin pour aller voter. Votez les meilleurs pour avoir le meilleur !", a-t-il indiqué.

Le candidat du RHDP a aussi tenu à traduire gratitude aux populations pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé tout au long de la campagne.

"Au terme de cette campagne qui a été très intense, nous avons visité tous les quartiers et villages du périmètre communal. J’ai la conviction que nous avons été écouté et entendu. Je voudrais remercier ici les populations qui nous ont réservé partout un accueil familial et très chaleureux", a-t-il déclaré, avant d’exhorter les uns et les autres, à œuvrer pour des élections apaisées à Dimbokro.