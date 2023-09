Haut-Sassandra : Mamadou Touré et les candidats aux municipales paradent

Mamadou Touré a terminé sa campagne pour les élections régionales en grande de pompe. Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dans le Haut-Sassandra, accompagné des candidats aux municipales, a procédé à une parade dans la ville de Daloa.

Mamadou Touré termine sa campagne par une parade à Daloa

Après son discours appelant les populations du Haut-Sassandra dans leur diversité à se mobiliser pour prendre part au vote du 2 Septembre prochain, Mamadou Touré, candidat du RHDP aux régionales et les autres candidats aux municipales ont pris la tête d’une parade qui a paralysé l’artère principal de la ville. Du jamais vu !

Celui que toute la région du Haut-Sassandra entend de confier son destin, vient de faire encore une démonstration de force. C’est un impressionnant cortège de voiture qui est parti de la place Gbèbani, en passant par la rue du commerce, au feu du quartier lobia avant d’atterrir à la résidence du ministre Mamadou Touré au quartier tazibo.

Dès que le top départ a été donné, les premiers signes de klaxons occasionnée par le nombre incalculable de véhicules et motos et les milliers de « Daloalais » à pied vêtus de tee-shirts à l’effigie du candidat se sont signalés Mamadou Touré accompagnés du maire de Daloa, Stéphane Gbeuly, de la sénatrice Makany Diaby, et de nombreux autres cadres sont montés sur un camion podium.

Le monde était tel que, le camion avançait à pas de torture. Mamadou Touré obligé d’inviter parfois les militants à faire attention aux véhicules. Pendant ce temps, la sono installée dans le camion podium distille une sonorité au son desquels tous les cadres, populations, dansent et se trémoussent. Sur les trottoirs, par petits groupes, jeunes, vieux, hommes et femmes dansent en y allant par leur ingéniosité.

"C’est Mamadou Touré on veut, c’est Mamadou Touré on veut", "Haut-Sassandra, c’est RHDP, Haut-Sassandra c’est RDP" scandaient les populations.

Cette parade qui s’apparentait à une démonstration de force annonçant la victoire du RHDP a permis aux populations de communier avec le ministre ivoirien et l’ensemble des cadres de la direction de campagne et de leur faire la promesse de faire élire Mamadou Touré à la tête du conseil régional du Haut-Sassandra.

Le meeting a été l’occasion pour le candidat Mamadou Touré de présenter sa vision et son projet pour le Haut-Sassandra. Il n’a pas manqué de saluer ses partisans qui ont mené une campagne civilisée. "Notre victoire est irréversible", a-t-il terminé