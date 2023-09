Mali : près de 5.733.428 cartes biométriques distribuées à la population

Le Colonel Abdoulaye Maiga son collègue de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Daoud Aly Momammedine ont co-animé, le eudi 31 août 2023, un point de presse sur la situation de remise des Cartes Nationales d’Identité Biométriques Sécurisées sur l’étendue du territoire national. Un évènement qui a été fait fait dans les juridictions diplomatiques et consulaires du Mali.

La carte d’Identité Nationale Biométrique Sécurisée, une priorité pour le gouvernement malien

La réalisation de la Carte d’Identité Nationale Biométrique Sécurisée vient remplacer la carte Nina au mali. Une initiative du gouvernement en place pour le développement de la nation. À en croire le Ministre de la Securité et de la Protection civile, cette carte s'avère indispensable car cela permet d'éviter toutes malversations et par ricochet, diminuer le coût des élections dans le pays. Pour lui, la carte serve deCarte d’identification de l’électeur à l’occasion des opérations référendaires et électorales.

À cet effet, à l'issue des travaux, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale a fait le point de la remise des Cartes aux citoyens. De la même manière, il met un accent particulier sur le nouveau dispositif de remise devant permettre à tous les citoyens maliens ayant été enrôlés dans la base de données. Au total 8.463.084 personnes se retrouve dans ce cas. Cependant, à la date du 29 août 2023, près de 5.733.428 Cartes ont été réalisées. Par ailleurs, pour la bonne marche des choses, la création d'un comité de réflexion sur les modalités de remise des Cartes Nationales d’Identité Biométriques Sécurisées a été faite.

Un groupe qui permettra d'assurer la gestion des Cartes à savoir : le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile ; le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale. De la même manière, les autorités rassurent la population que tous ceux qui n'ont pas encore eu leur carte et ont possédé bien sûr à l'enroulement, auront dans un délai bref délai.