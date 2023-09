Haut-Sassandra : Mamadou Touré se félicite du bon déroulement du processus

Mamadou Touré, candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux élections régionales dans le Haut-Sassandra, s’est félicité du bon déroulement du processus électoral dans le Haut-Sassandra. C’était le 2 septembre 2023 lors d’une visite au centre Kipré Bouabré Raphael de Daloa.

Régionales dans le Haut-Sassandra : Mamadou Touré salue le bon déroulement du scrutin

"Je note que tout se passe dans le calme dans la plupart des localités dans le Haut-Sassandra. Nous avons fait une campagne intense. L’un des messages fort a été que ces élections consolident la paix et la cohésion sociale et que tout se passe dans le calme et la tranquillité. Je note que les électeurs votent sereinement. Globalement tout se passe dans le calme", a souligné le ministre Mamadou Touré

Après avoir accompli son devoir civique, Mamadou Touré a visité plusieurs bureaux de vote. du centre Kipré Bouabré Raphael Puis, avec sa délégation, il a visité quelques centres de vote au quartier Abattoir, au quartier Commerce, à Sapia, etc. où l’on a constaté une forte affluence des électeurs devant les bureaux de vote.

Dans le Haut-Sassandra, pour ces élections régionales, deux listes s’affrontent. La liste du RHDP conduite par Mamadou Touré et celle du PDCI-PPACI avec à sa tête Alphonse Djédjé Mady.

Dans le Haut-Sassandra, ce 350 000 électeurs qui sont appelés aux urnes répartis dans 732 lieux de vote pour 21189 bureaux de vote.