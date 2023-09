Mali : le Ministre de la santé au secours de la population

Pour assurer le bien-être de la population, le gouvernement malien s'est penché sur les œuvres purement sociales. Pour ce faire, une prise de contact agréable entre le Ministre de la Santé et du Développement Social, Assa Badiallo Touré et les représentants des Associations et organisations des personnes atteintes de maladies Chroniques a eu lieu. À l'issue de cette rencontre, les échanges ont surtout porté sur l'instauration le cadre de concertation des centres d’intérêt communs.

Le gouvernement malien renforce le lien du traitement des maladies chroniques

Le traitement des maladies chroniques dans les hôpitaux demeure une préoccupation pour le gouvernement malien. Ainsi, le ministre en charge du secteur de la santé en commun accord avec différentes associations et organisations ont réaffirmé leur engagement à soutenir et améliorer la santé de leurs concitoyens. Pour ce faire, ils se rendent disponible à accompagner le gouvernement dans la mesure du possible.

Par ailleurs, il faut retenir qu'une unité de prise en charge est créée pour examiner les patients sur tous les plans. À en croire le vice-président de la plate-forme « la palissade» Bakary Dembélé, la plate -forme est composée de l’association des diabétiques, des combattantes du cancer, des albinos, de l’association malienne de lutte contre l’hémophilie et les autres coagulants, de l’association de lutte contre la drepanocytose et autres maladies rares.

À ce stade, il urge de retenir que la prise en charge des patients n'est plus un souci. Pour ce faire, à l'issue de la rencontre avec les différentes associations, on peut retenir que les organisations présentes ont pris l'engagement d'accompagner le ministre dans la réussite de ses missions pour assurer le bien-être des citoyens.