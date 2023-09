Mali : l'ouverture de la session de MatchMaking à Bamako

Le Ministre de l’industrie et du commerce Moussa Alassane Diallo et Bagayoko Aminata Traoré, Ministre de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle ont co-animé la cérémonie d’ouverture de la session de MatchMaking. Un évènement qui a eu lieu du 31 août au 1er septembre 2023 au Centre International de Conférences de Bamako. C'est une initiative qui est conjointement organisée par l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali et l'Onu-Femmes Mali. En effet, le l'objectif de cette séance est de promouvoir l'autonomisation des femmes, la génération de revenus et la création d'opportunités d'emplois dans le pays.

Moussa Alassane Diallo et Bagayoko Aminata Traoré oeuvrent pour l'entrepreneuriat féminin

D'abord, le discours du Directeur Général de l'Api Acherif Ben Alwata, a exprimé sa gratitude envers les partenaires au début de la cérémonie. Ainsi, il a démontré l'importance de leur accompagnement à propos de l'initiative. De la même manière, le représentant résident adjoint de l'Onu Femmes, pour sa part, a réitéré la détermination de l'organisation à accompagner les différents efforts des femmes entrepreneures.

Par ailleurs, les participantes à la session ont été encouragées par le ministre Moussa Alassane Diallo. Ainsi, il invite l'Api Mali à utiliser les moyens de communication les plus adéquats pour promouvoir l'accès du plus grand nombre de femmes entrepreneures afin qu’elles profitent au maximum des belles initiatives dans les années à venir.