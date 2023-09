Mali : le cabinet élargi du ministère à propos de la rentrée scolaire

Dans le but de préparer une rentrée scolaire apaisée, les autorités en commun accord avec le cabinet élargi du ministère discutent à propos des préparatifs. Une séance qui est à sa deuxième session le vendredi 01 septembre 2023. Elle est présidée par par le Secrétaire Général du département, Kinane Ag Gadeda.

Le gouvernement malien à propos des préparatifs de la rentrée scolaire

En effet, lors de la rencontre qui a regroupé plusieurs personnalités de l'éducation, des tâches ont été partagées par le Secrétaire Général. Après cette phase, les différents responsables de chaque secteur ont effectué le point à leur niveau. D'abord, le but principal de cette séance vise à préparer bien la rentrée scolaire. Pour ce faire, des instructions ont été données par le Secrétaire Général pour la prise des mesures et dispositions nécessaires.

Voici les dispositions à prendre à chaque niveau : au niveau AE, une rencontre préparatoire de la rentrée avec tous les acteurs de l'école ( Centres d'Animation Pédagogique, Collectivités Territoriales, partenaires sociaux) s'avère indispensable. De la même manière qu'au niveau CAP, dont il urge une tenue de rencontre préparatoire avec tous les acteurs de l'école (Directrices/ Directeurs d'établissements préscolaire et spécial, du fondamental, de l'éducation non formelle, des responsables des Collectivités Territoriales, et des partenaires sociaux). Ceci est valable également au niveau école dont le premier conseil des maîtres avec les enseignants et les Comités de Gestion Scolaire est indispensable.

Par ailleurs, il faut rappeler que tous les ordres d'enseignement sont impliqués dans les préparatifs de la rentrée scolaire 2023 - 2024.