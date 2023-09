Élections municipales et régionales : Plus de 8 millions d'Ivoiriens votent ce jour

En Côte d'Ivoire, les bureaux de vote ont ouvert ce samedi 2 septembre pour les élections municipales et régionales. Plus de huit millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour double scrutin dans les 201 communes et 31 régions du pays.

Les ivoiriens élisent ce jour leurs conseillers municipaux et régionaux

Après la propagande électorale, place au vote. Ce samedi, les Ivoiriens en âge de voter et inscrits sur les listes sont attendus dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Plus de huit millions d'électeurs sont conviés pour départager 93 listes de candidature totalisant 5247 candidats pour les régionales et 750 listes de candidature, soit 30.419 candidats pour les municipales.

Sur l'ensemble du territoire national, les bureaux de vote qui ont ouvert à 8h (heure locale et GMT), refermeront leurs portes à 17 heures selon la Commission électorale indépendante (CEI). Les trois partis politiques, le PDCI-RDA, le RHDP et le PPA-CI de Laurent Gbagbo sont en lice pour ce scrutin. Dans certaines régions et communes, le scrutin s'annonce indécis.