Élections locales : Les consignes de Charles Blé Goudé à ses militants

La veille des élections couplées municipales et régionales du 2 septembre 2023, Charles Blé Goudé a adressé un message ferme à ses militants. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) leur a demandé de voter pour le développement.

Élections locales : L’appel de vote de Charles Blé Goudé

Charles Blé Goudé et son parti politique ne prennent pas part aux élections et régionales qui se tiennent le samedi 2 septembre 2023. Le fondateur du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples n’en fait pas une priorité.

"L’objectif premier du COJEP, et sa priorité, n’est pas une démarche électorale, c’est une démarche de recherche de paix pour rassembler de nouveau les Ivoiriens. Beaucoup nous disent : la vocation première d’un parti politique, c’est de conquérir le pouvoir, le gérer, a fortiori le conserver. Mais celui qui recherche la paix n’a pas la même démarche que celui qui recherche le pouvoir. Le COJEP veut certes un jour diriger ce pays, mais veut diriger un pays avec des bases saines. C'est pourquoi nous n'aurons pas de candidat, sous quelque forme que ce soit, aux élections municipales et régionales à venir", avait déclaré l’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo lors d’un conseil politique en mai.

Bien qu’absent du processus électoral, Blé Goudé a lancé un appel de vote à ses militants le vendredi 1er septembre.

"Aux responsables et militants du COJEP, à mes proches, vous avez écouté tous les candidats. Vous avez pris connaissance de leurs projets de développement pour vos communes et régions respectives. Je vous demande donc de voter pour le projet de développement qui aura le plus convaincu votre conscience. Ne votez pas pour une ethnie ou pour une religion’’, a recommandé le politicien ivoirien lors d’une rencontre avec la presse.

L’ex-détenu de la prison de Scheveningen a rappelé que son parti "n’est en alliance avec aucun parti politique". "Je souhaite que cela soit très clair. Pour ces élections locales, le COJEP n’a mandaté personne pour le représenter sur aucune liste’’, a-t-il clarifié.