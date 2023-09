Sénégal : Ousmane Sonko met une pause à sa grève de faim

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko en prison depuis quelques semaines, a suspendu sa grève de faim entamée il y a un moment. L'information est annoncée par un porte-parole de son parti politique, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), une formation politique qui critique les actions du pouvoir en place dirigé par Macky Sall.

La grève de faim initiée le 30 juillet dernier par Ousmane Sonko depuis son lieu d'incarcération, est arrêtée de manière temporaire. En effet, le président du Pastef dont l'état de santé ne fait que s'aggraver de jour en jour, a dû mettre une pause à sa grève pour mieux être soigné. Selon le porte-parole du parti, c'est le médecin traitant de l'homme politique qui leur a annoncé l'information.

À en croire son avocat Me Cré Clédor Ly, le maire de Ziguinchor « avait épuisé ses réserves », et comme il n'a pas entamé la grève dans l'intention de se suicider, il a dû suspendre étant donné que les soins cliniques ne pouvaient plus suffire à le maintenir en vie. L'annonce de la suspension est d'ailleurs très bien accueillie par les partisans et militants du parti de Sonko.

À noter que le général Serigne Mountakha Mbacké, chef de la puissante confrérie musulmane des Mourides, avait dans un message, demandé à Ousmane Sonko d'arrêter sa grève de faim. Cette suspension est ainsi perçue comme une accession de l'ancien député à la demande du leader religieux.

Condamné et incarcéré pour corruption de la jeunesse depuis juin, Ousmane Sonko a entamé une grève de faim à partir du 30 juillet dernier. Une situation qui a vu son état de santé se détériorer. C'est ainsi, que l'homme qui est également poursuivi pour appel à l'insurrection, a été hospitalisé le 06 août avant d'être admis en réanimation environ dix jours plus tard c'est-à-dire le 17.

Mais il faut tout de même préciser qu'il a finalement repris connaissance même si ce n'est pas encore la parfaite santé. Cette grève de faim de l'opposant aura donc duré 34 jours. Ce dernier est toujours en détention provisoire.