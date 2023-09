13 accords de coopération signés entre le Bénin et la Chine. C'était à l'occasion de la visite d'État effectué à Pékin par le président béninois Patrice Talon.

La Chine et le Bénin améliorent leur coopération diplomatique. En visite d'État en Chine où il a été reçu par Xi Jinping et plusieurs autres personnalités chinoises, Patrice Talon a décroché 13 accords de coopération.

Ces accords de coopération concernent plusieurs domaines tels que l’économie, la santé, le numérique, la douane, la formation, la communication, etc.

En détail, Il s’agit de :

- 4 accords signés entre le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances du Bénin, Monsieur Romuald WADAGNI et Monsieur ZHENG Shanjie, Directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine (CNDR)

1- Plan de coopération triennal (2023-2026) dans des domaines clés entre la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin

2- Lettre d'intention sur l'accélération conjointe de la préparation du plan de coopération sur « la Ceinture et la Route » entre la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin

3- Mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la gestion du stockage et de la réduction des pertes post-production des céréales entre l’administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin.

4- Mémorandum d'entente sur les échanges et la coopération dans le domaine du développement économique entre la commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le Ministère de l'Économie et des Finances en charge de la Coopération de la République du Bénin.

- de 3 accords signés par le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances du Bénin, Monsieur Romuald WADAGNI, et Monsieur WANG WENTAO, Ministre du Commerce de la République populaire de Chine (MOFA),

5- Mémorandum d’entente entre le Ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin relatif à la création du Groupe de travail sur l’investissement et la coopération économique.

6- Mémorandum d’entente entre le Ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin relatif à la promotion de la coopération en matière d’investissement dans le domaine du développement vert.

7- Mémorandum d’entente entre le Ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin relatif au renforcement de la coopération en matière d’investissement dans l’économie numérique.

- de 2 accords signés entre le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances du Bénin, Monsieur Romuald WADAGNI, et M. ZHAO Fengtao, Vice-Président de l’Agence Chinoise de Coopération Internationale pour le Développement (CIDCA)

8- Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République du Bénin

9- Mémorandum d’entente entre l’Agence chinoise de coopération internationale pour le Développement et le Ministère de l’Economie et des Finances de la République du Bénin sur le renforcement de la coopération pour le développement et sur la promotion de la mise en œuvre de l’Initiative pour le Développement mondial

- de 4 accords signés pour le compte du Bénin par le ministre des Affaires Étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, avec respectivement :

Monsieur FU Hua, Président de l’Agence de Presse XINHUA pour :

10- l’ accord entre la République populaire de Chine et la République du Bénin relatif à la communication et à l’information ;

Monsieur M. SHEN Haixiong, Président et Chef d’édition de China Media Group pour

11- l’accord entre China Media Group et l’ORTB

Monsieur. CAO Xuetao, Directeur adjoint de la Commission nationale de la Santé de la République populaire de Chine

12- l’accord entre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République du Bénin relatif au projet de l’opération de cataracte au Bénin en 2023 intitulé « Marche vers la Lumière ».

Monsieur Yu Jianhua, Directeur général des Douanes de la République Populaire de Chine

13 – le Protocole relatif à l’exportation d’ananas frais du Bénin vers la Chine

La signature de ces différents accords est la preuve des résultats probants de l’offensive diplomatique engagée par le Bénin depuis quelques temps sous le leadership du Président TALON et d’autre part, de la restauration de la crédibilité du Bénin aux yeux de ses partenaires stratégiques tels que la Chine