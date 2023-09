Municipales à Cocody : Yasmina Ouégnin reconnaît sa défaite et félicite Jean-Marc Yacé

Yasmina Ouégnin est arrivée 3e aux élections municipales à Cocody. La candidate indépendante a reconnu sa défaite et félicité le maire réélu, Jean-Marc Yacé.

Municipales à Cocody: Yasmina Ouégnin reconnait sa défaite et félicite Jean-Marc Yacé

Les résultats des élections municipales du 2 septembre 2023 sont connus. Yasmina Ouégnin, la candidate indépendante à la tête de la liste "Ensemble pour Cocody" est arrivée en 3e position avec 13,51% des suffrages exprimés derrière Jean-Marc Yacé (42,61%) et Éric Taba (RHDP, 27,90%).

Dans une publication sur Facebook, Yasmina Ouégnin a reconnu sa défaite. "Les chiffres proclamés par l'organe chargé des élections nous placent au troisième rang. Je prends humblement acte de ce résultat, en mesurant la grande déception de toutes celles et de tous ceux qui ont cru en l'offre politique de la liste EPC", a-t-elle écrit.

Par ailleurs, la fille de Georges François Ouégnin adresse ses vives félicitations à Jean-Marc Yacé, candidat du PDCI-RDA réélu. "Je voudrais adresser mes félicitations au Maire réélu ainsi qu'aux membres de la liste qu'il a conduite, et saluer tous les autres concurrents", peut-on lire dans son message.

Message de Yasmina Ouégnin

Cocodyens, Cocodyennes

La Commission électorale indépendante s'est prononcée sur les consultations qui ont eu lieu ce samedi 2 septembre, sur toute l'étendue du territoire national. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont été invités à faire leur choix aussi bien pour les élections locales que pour les élections au niveau régional.

En ce qui concerne la commune de Cocody pour laquelle j'ai fait acte de candidature à la tête de la liste indépendante Ensemble pour Cocody, les chiffres proclamés par l'organe chargé des élections nous placent au troisième rang.

Je prends humblement acte de ce résultat, en mesurant la grande déception de toutes celles et de tout ceux qui ont cru en l'offre politique de la liste EPC. Cette issue du scrutin qui n'est certes pas conforme à nos attentes, ne nous fait toutefois pas perdre de vue, qu'elle procède de l'expression de suffrages dans un cadre démocratique, que les irrégularités enregistrés ici et là, ne sauraient remettre en cause.

Je voudrais adresser mes félicitations au Maire réélu ainsi qu'aux membres de la liste qu'il a conduite, et saluer tous les autres concurrents.

Ensemble Pour Cocody a su mener une campagne apaisée et courtoise, dans les limites de l'adversité. Notre but était de démontrer ainsi que les élections ne sont qu'un moment particulier pour opérer des choix de gouvernance. Ce moment ne devrait donc pas être une occasion de joutes clivantes et acrimonieuses qui ne servent pas la paix et ne facilitent pas la cohésion, nécessaires au développement.

Je voudrais également et surtout exprimer ma profonde gratitude à mes concitoyens et concitoyennes qui ont marqué leur confiance certes à mon égard, mais également à une équipe composée d'hommes et de femmes de très grande valeur qui se sont proposés d'améliorer le bien-être de tous et d'apporter le changement dans notre quotidien. Je voudrais une fois de plus partager ma ferme espérance en des lendemains prometteurs pour notre commune. Cocody mérite que collectivement et individuellement, nous arrivions à faire de l'intérêt du plus grand nombre une priorité.

Que Dieu bénisse les Cocodyens et les Cocodyennes.

Vive Cocody !