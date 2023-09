Journée mondiale de la santé sexuelle : pour quel but ?

La journée mondiale de la santé sexuelle est célébrée chaque année le 4 septembre. Elle a pour but de sensibiliser les gens à l'importance de la santé sexuelle et de promouvoir des comportements sexuels sains et responsables.

Journée mondiale de la santé sexuelle : vers la promotion des comportements sexuels sains et responsables

En effet, la santé sexuelle est définie comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social lié à la sexualité. Elle implique la capacité à exprimer sa sexualité de manière satisfaisante et positive, en respectant les droits des autres et en évitant les risques pour la santé.

Cependant, les problèmes de santé sexuelle peuvent entraîner des conséquences physiques et psychologiques graves, notamment des maladies sexuellement transmissibles, l'infertilité, la dysfonction érectile, l'éjaculation précoce, des troubles menstruels, le cancer du col de l'utérus et le VIH/SIDA.

Par ailleurs, pour améliorer sa santé sexuelle, il est important de pratiquer une sexualité sûre et responsable, de se faire dépister régulièrement pour les maladies sexuellement transmissibles, d'utiliser des contraceptifs si nécessaire, d'adopter une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement et d'éviter les comportements à risque.

En dépit, la journée mondiale de la santé sexuelle est donc l'occasion de mettre en lumière les problèmes liés à la santé sexuelle et de sensibiliser les gens à l'importance de prendre soin de leur santé sexuelle.