Municipales : Kandia Camara brise le rêve de Tehfour à Abobo

Kandia Camara a remporté les élections municipales à Abobo. Koné Tehfour, candidat indépendant, n’a pu faire oublier sa défaite de 2018 contre feu Hamed Bakayoko. Le proche de Guillaume Kigbafori Soro a encore perdu face au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Municipales à Abobo : Pas de revanche pour Koné Tehfour

Candidat malheureux en 2018 aux élections municipales à Abobo contre Hamed Bakayoko, Koné Tehfour est revenu à la charge en 2023. Le soroiste avait cette fois-ci en face de lui Kandia Camara. Proche de Guillaume Kigbafori Soro, il avait choisi de briguer le fauteuil municipal en tant qu’indépendant. Toutefois, l’homme politique a assuré qu’il n’abandonnera jamais son leader Guillaume Soro, président de GPS (Générations et peuples solidaires).

"Quand je vous regarde, 2023 n’est pas 2018. Après l’élection de 2018, je suis allé en pèlerinage. J’étais dans le feu à l’image de l’or brut pour devenir un bijou. Lorsque j’étais en retraite à Yopougon, ça m’a fait du bien. L’épreuve que j’ai endurée m’à forgé le caractère. 2018 a été difficile, mais 2023 ne sera pas 2018", avait argué Koné Tehfour lors de l’annonce officielle de sa candidature en mai.

Malheureusement pour Koné Tehfour et ses partisans, le vent a plutôt tourné en faveur de Kandia Camara et du RHDP. La "Péré Nationale" a obtenu les faveurs des électeurs dans les urnes. En effet, les résultats fournis par la CEI (Commission électorale indépendante) donnent la ministre ivoirienne vainqueur avec 71,08 %. Un score sans appel.

La revanche de Koné Tehfour n’aura donc pas lieu. Le RHDP s’est encore imposé et la mairie d’Abobo demeure aux mains du parti au pouvoir. Il faut rappeler que Koné Gogé, cadre du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire), n’a pas été choisi par son parti politique. Il lui a été demandé de soutenir plutôt la candidature de Koné Tehfour. Au dernier moment, l’ancien maire de la commune d’Abobo a rejoint le RHDP et a battu campagne pour Kandia Camara. Rappelons que Tehfour avait reçu le soutien d’Henri Konan Bédié et de Simone Éhivet Gbagbo.