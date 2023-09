Can 2023 (Q) : coup dur pour les Guépards, avant Mozambique - Bénin

Le 09 septembre prochain, l’équipe nationale de football du Bénin va affronter celle du Mozambique, dans le cadre de la 6ème journée des éliminatoires de la Can 2023. Alors que les Guépards du Bénin ont déjà commencé leur rassemblement à Cotonou, une mauvaise nouvelle vient de tomber sur le groupe de Gernot Rohr.

Selon les informations reçues de sources concordantes, l’attaquant Tosin Aiyegun ne sera pas de l’expédition mozambicaine. Il était attendu à Cotonou pour rejoindre ses camarades Guépards qui sont déjà en campement, mais pour des raisons de santé, il ne pourra plus faire le déplacement.

Blessé à la cuisse, l’attaquant de Lorient ne jouera pas le match contre le Mozambique, samedi prochain. En tout cas, c’est ce qu’il en est pour le moment. Des sources proches de l’équipe nationale indiquent que le joueur a déjà adressé une lettre au médecin du staff pour lui notifier ses ennuis de santé et son indisponibilité.

Pour cette 6ème journée, le Bénin joue sa dernière chance de qualification après avoir perdu au match aller à Cotonou. Actuellement 3è du groupe L avec 5 points, derrière le Mozambique qui totalise 7 points au compteur, les Guépards sont contraints à la victoire. Ils doivent battre le Mozambique pour renverser la tendance. Avec 8 points, le Bénin prendra la place du Mozambique et obtiendra son ticket de qualification, au même titre que le Sénégal, qui règne en maître dans le groupe L depuis le début.

Le sélectionneur béninois, Gernot Rohr, est confiant et rassuré. « On à 5 points et l’adversaire n’en a que 7. Et du coup, en cas de victoire, on peut aller à la Côte d’ivoire, et on va tout faire pour y aller. Il n’est pas question de faire l’impasse sur ce match et de dire que c’est une rencontre de préparation pour les premiers matchs en Afrique du Sud que nous allons disputer au mois de novembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 », a-t-il déclaré lors de sa dernière sortie médiatique.