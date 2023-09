Salif Kéita n'est plus. L'ancien footballeur international malien est décédé le samedi 2 septembre à Bamako à 76 ans.

Didier Drogba pleure Salif Kéita, une des plus grandes légendes du football africain

Salif Kéita dit Domingo est mort. L'ancien international malien est décédé à 76 ans des suites de maladie. Ancienne gloire du football africain, Salif Kéita est réputé pour avoir remporté la première édition du Ballon d'Or Africain en 1970.

Acteur clé du parcours remarquable des Aigles du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations 1972 au Cameroun, Salif Kéita fut également président de la Fédération malienne de football. À l'étranger, il a joué pour les clubs français de Saint-Étienne et Marseille dans les années 1970.

L'annonce de son décès a provoqué une onde de choc. Sur le réseau social X, ex-Tweeter, Didier Drogba a rendu hommage à une icône du football africain. « Salif Keita, une des plus grandes légendes du football africain et l’idole d’une nation (Mali) nous a quitté. Mes sincères condoléances à toute sa famille, au Mali et ses proches ainsi qu’au monde du football. Repose en Paix la Panthère Noire », a réagi l'ancien capitaine des Eléphants.