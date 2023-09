Mali : Dembéllé Madina Sissoko à propos de la sécurité routière

Le Ministre des Transports et des Infrastructures, Dembéllé Madina Sissoko à l’occasion de la Semaine nationale de la Sécurité routière a adressé un message important à la nation.

Le Ministre Dembéllé Madina Sissoko s'adresse à la population sur la sécurité routière au Mali

Après plusieurs constats sur les axes routiers au Mali, il est remarquable que l’insécurité routière, affecte toutes les couches sociales. Cet état de chose à attiré l'attention des autorités. Ainsi, le Ministre des Transports et des Infrastructures, Dembéllé Madina Sissoko s'adresse à la communauté à travers un message vibrant. Découvrez l'intégralité du message Ici.

« Chers compatriotes, usagers de la route,

Le Mali lance demain lundi 4 septembre 2023, sur toute l’étendue du territoire national, les activités de la 19eme édition de la Semaine nationale de la Sécurité routière.

L’insécurité routière, qui affecte toutes les couches sociales, a pris des proportions inquiétantes, devenant une préoccupation majeure aussi bien pour les usagers et les riverains de la route que pour les pouvoirs publics en charge de la gestion de la sécurité routière.

Dans le sillage des activités liées à la célébration de la fête de Tabaski, le Mali a connu une recrudescence des accidents de la circulation routière dont celui survenu le 13 juin 2023, aux environs de 04 heures du matin, entre Fana et Konobougou, et qui a fait 20 tués, 32 blessés et des dégâts matériels importants. Le dernier accident mortel a été enregistré le 1er septembre 2023, non loin de l’école de la Gendarmerie, à Faladiè ayant occasionné 9 tués et plusieurs blessés.

Les échanges entre les acteurs de la sécurité routière, conviés en réunion après ces évènements douloureux, ont révélé que les accidents proviennent notamment des faits comme la circulation des véhicules de transport public de voyageurs à des heures avancées pendant la nuit ; l'excès de vitesse des véhicules de transport sur les axes routiers ; l'installation anarchique de ralentisseurs de vitesse par les populations, en violation de la réglementation en la matière ; l'incivisme de certains usagers de la voie publique ; l'occupation anarchique de la voie publique par les vendeurs et autres ; l'inobservation des heures de conduite et de repos des chauffeurs ; l'utilisation de chauffeurs doublons par certaines compagnies de transport public de voyageurs, en lieu et place des chauffeurs relais sur les longues distances ; le dépassement du nombre de places autorisé dans les véhicules de transport public de voyageurs ; le mauvais état technique de certains véhicules de transport public de voyageurs ; la conduite en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ou de substances psychotropes ; l’utilisation du téléphone et autres appareils électroniques au volant.

Au vu des conclusions et recommandations de la réunion des services techniques compétents et des organisations socioprofessionnelles, un communiqué conjoint des départements chargés des Transports et de la Sécurité, publié le 12 juillet 2023, a informé l’opinion publique des mesures ci-après : l'interdiction de la circulation des véhicules de transport public de voyageurs entre 00h et 05h du matin sur les axes routiers interurbains et internationaux ; le respect strict par les véhicules de transport public de voyageurs des limites de vitesse fixées à 50 km/h en agglomération et à 90km/h en rase campagne ; la mise aux normes des ralentisseurs de vitesse installés anarchiquement sur les axes routiers ; la soumission des chauffeurs professionnels à la visite médicale périodique ; l'application stricte de la réglementation relative au contrôle technique des véhicules ; l'application des sanctions administratives et des pénalités prévues par les textes en vigueur ; l'intensification des activités de formation et de sensibilisation à l'endroit des chauffeurs professionnels, des gérants des compagnies de transport public de voyageurs et autres occupants illégalement installés sur les dépendances de la voie.

Chers compatriotes, usagers de la route,

Au regard des faits accidentogènes et des mesures de prévention ci-dessus mentionnées, la 19ème édition de la Semaine nationale de la Sécurité routière a choisi comme thème : « La sécurisation du transport public de personnes ». Ce thème est une partie intégrante du 5ème axe stratégique de la Stratégie nationale de sécurité routière 2021-2030 et de son Plan d’actions 2021-2025, intitulé : « La sécurisation du transport professionnel ».

Le programme des activités de la Semaine nationale de la Sécurité routière prévoit notamment la formation et la sensibilisation des chauffeurs professionnels et des gérants de compagnies de transport public de voyageurs, les opérations de contrôle sensibilisation sur le réseau routier urbain et interurbain et une communication de masse au niveau radiophonique dans les dix-neuf (19) Régions et le District de Bamako.

Que Dieu préserve les Maliens des accidents ! Qu’il bénisse et protège le Mali !»

Par ailleurs, le Ministre invite chaque citoyen à respecter les règles du code la route pour éviter tout incident sur la voie.