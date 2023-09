Niger : Jean-Luc Mélenchon denonce "l’attitude bornée" de Macron

Jean-luc Mélenchon a une position tranchée sur la position de la France face à la situation politique au Niger. L’ancien député français s’insurge contre "l’attitude bornée" du pouvoir d’Emmanuel Macron.

Niger : Jean-Luc Mélenchon critique la politique d’Emmanuel Macron

C’est actuellement le bras de fer entre la junte au pouvoir au Niger et la France. En effet, le CNSP (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie), dirigée par le général Tchiani a intime l’ordre à Sylvain Itté, ambassadeur de France à Niamey, de quitter le sol nigérien.

"Notre politique est simple : on ne reconnaît pas les putschistes, nous soutenons un président qui n’a pas démissionné, et nous soutenons les politiques de la CEDEAO", a répondu Emmanuel Macron. Le locataire de l’Élysée a aussi fait savoir que la politique française est bonne, car "elle repose sur le courage du président Mohamed Bazoum, sur l'engagement de notre ambassadeur sur le terrain qui reste malgré les pressions, malgré toutes les déclarations d'autorités illégitimes".

Jean-luc Mélenchon n’approuve pas la position de la France dans la crise au Niger. Pour lui, "la décision de maintenir l'ambassade au Niger est dangereuse et contre performante et "l'escalade est une erreur". "La base militaire française au Niger encerclée par la foule qui exige son départ. L'attitude bornée du gouvernement français a créé cette impasse. Et maintenant ? Le Niger est aux nigériens. C'est eux qui décident. Vous pouvez comprendre ça ?", s’est interrogé Jean-luc Mélenchon.

L’opposant français, on se souvient, n’avait pas manqué de faire de vives reproches à Macron de la chute d’Ali Bongo au Gabon. Il l’a accusé le chef d’État français d’avoir "encore une fois compromis la France dans un soutien jusqu'au bout à l'insupportable", avec son appui au président gabonais Ali Bongo. "À présent, le Gabon n'a pu se débarrasser de sa marionnette présidentielle que par une intervention de ses militaires", a-t-il indiqué.