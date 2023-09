CAN 2023 : programme complet de la 6e et dernière journée des éliminatoires

La 6ème et dernière journée de la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (CAN 2023), démarre mercredi 06 septembre prochain. A cet effet, le programme complet des différentes rencontres est déjà disponible.

Calendrier de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023

Au total, 22 matches sont programmés pour la 6ème et ultime journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023 (CAN 2023). En effet, même si la majorité des grosses cylindrées ont déjà obtenir leur billet pour la phase finale de cette compétition continentale, certaines grandes nations sont encore en ballotage. C'est le cas du géant Cameroun qui se doit de remporter la victoire face au Burundi pour s'assurer d'être de l'aventure de la Côte d'Ivoire.

15 nations sont déjà qualifiées pour la phase finale de la prochaine CAN. C'est donc au cours de cette dernière journée que les 09 équipes restantes vont se dégager. Toute chose qui rend intéressante cette ultime journée puisqu'il s'agit des confrontations à enjeux pour les nations en compétition. Ce serait également l'occasion pour les pays déjà qualifiés de se préparer pour la phase finale dont la date du coup d'envoi approche à grands pas.

Ce tournoi continental sera à sa 34eme édition en 2023. La phase finale de cette édition va se dérouler en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Au total, cinq villes vont accueillir les différentes rencontres. Il s'agit de Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro. Il faut rappeler que les Lions de la Teranga du Sénégal sont les tenants du titre. Ils l'avaient emporté en finale devant l'Egypte (0-0, 4 tab à 2) en terre camerounaise.

Le programme de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023

Les horaires sont indiqués à l'heure GMT+2.

6 septembre

18h : Libye vs Guinée Équatoriale (Groupe J), Martyrs of Benina Stadium

7 septembre

18h : Angola vs Madagascar (Groupe E), Stade National de Tundavala, Lubango

18h : Ghana vs Centrafrique (Groupe E), Baba Yara Stadium, Kumasi



18h : Niger vs Ouganda (Groupe F), Stade de Marrakech (Maroc)

19h : Tunisie vs Botswana (Groupe J), Stade olympique de Radès

21h : Algérie vs Tanzanie (Groupe F), Stade du 19-Mai-1956, Annaba

8 septembre

18h : Burkina Faso vs Eswatini (Groupe B), Stade de Marrakech (Maroc)

18h : Egypte vs Ethiopie (Groupe D), Stade du 30 juin, Le Caire



18h : Mali vs Soudan du Sud (Groupe G), Stade du 26-Mars, Bamako

9 septembre

18h : Comores vs Zambie (Groupe H), Stade omnisports de Iconi-Malouzini

18h : vs Cote d'Ivoire-Lesotho (Groupe h), Stade Laurent Pokou, San-Pedro



18h : Malawi vs Guinée (Groupe D), Bingu National Stadium

18h : Maroc vs Libéria (Groupe K), Stade Adrar, Agadir

18h : Mauritanie vs Gabon (Groupe I), Stade Cheikha Ould Boïdiya, Nouakchott

18h : Mozambique vs Benin (Groupe L), Stade national de Maputo

18h : RD Congo vs Soudan (Groupe I), Stade des Martyrs, Kinshasa

18h : Rwanda vs Sénégal (Groupe L), Huye Stadium

10 septembre

18h : Nigéria vs Sao Tomé-et-Principe (Groupe A), Godswill Akpabio International Stadium, Uyo

18h : Togo vs Cap-Vert (Groupe B), stade de Kégué



21h : Gambie vs Congo (Groupe G), Grand Stade de Marrakech (Maroc)

11 septembre

18h : Guinée vs Bissau-Sierra Leone (Groupe A), Stade du 24 septembre, Bissau

12 septembre

18h : Cameroun vs Burundi (Groupe C), Stade Roumdé Adjia, Garoua