Côte d’Ivoire : Didi B abandonne les réseaux sociaux

Didi B vient d’annoncer une fois de plus sur sa page Facebook son retrait des réseaux sociaux. Cela fait suite sûrement avec son clash avec Booba, le patron de son label 92i.

Didi B se retire à nouveau de la toile

Le rappeur ivoirien, Didi B a secoué les réseaux sociaux avec son clash avec son mentor Booba. Le nerf de la guerre avec le patron du label 92i est la collaboration de son poulain avec les rappeurs français Dadju et Franglish. L’ancien membre du groupe Kiff No Beat a même décidé d’assigner un procès en justice contre le Duc de Boulogne.

Avant cette situation, Didi B avait honoré des spectacles en France au cours d’une tournée dénommée "Shogün in Paris", qui s’est bien déroulée. Mais, Diyilem vient d’attrister ses nombreux avec une nouvelle qu’il a annoncé sur sa page Facebook. En effet, le grand-frère de la chanteuse Yilim a décidé de se retirer des réseaux sociaux. ‘’Je vous remercie d’avoir suivi tous les épisodes du Summer 2023 du Shogün. "Shogün in Paris" est né suite à la façon dont vous m’avez porté et au succès qui en a suivi: L’accueil que j’ai reçu en France durant ma tournée était si important, que ce soit par le public que par leur industrie, que le Shogün était obligé de vous faire vivre un été comme aucun rappeur ivoirien n’avait pu le faire auparavant. Vous faire kiffer comme j’aurais voulu kiffer en tant qu’ivoirien’’, écrit-il.

Le fils d’Abou Bassa Bomou n’a pas manqué de traduire aussi ses remerciements à ses fans, aux hommes de médias et à tous les promoteurs de spectacles. ‘’Merci à tous ces artistes, ceux aussi qui ont été conquis par notre son ivoirien, d’avoir participé, merci à tous ceux qui m’ont invité ( radio, singles, events et festivals), mais surtout merci à vous qui vous êtes totalement enjaillés avec moi cette saison. L’été est fini, je vous reviens mais pas tout de suite. En attendant, je vous laisse avec cette dernière collaboration et ces souvenirs de cette fois où Shogün a atterri à Paris’’, conclut-il. Ce n’est pas la première fois que le rappeur prend la décision de se retirer de la toile. L’année dernière, après avoir perdu sa voiture dans un incendie, Didi B avait annoncé son retrait de la toile.