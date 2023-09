Officiel : Nampalys Mendy s'engage avec RC Lens, ancien club de Seko Fofana

Libre depuis la fin de son contrat avec le club anglais Leicester, le milieu de terrain sénégalais Nampalys Mendy vient de déposer ses valises en France au Racing Club de Lens (RC Lens). L'information a été annoncée lundi 04 septembre 2023 par le club français qui se trouve être un ancien club de l'Ivoirien Seko Fofana.

Le sénégalais Nampalys Mendy dépose ses valises à RC Lens

C'est désormais officiel. L'international sénégalais Nampalys Mendy devient un joueur du RC Lens. Il s'est engagé avec les Sang et Or, jusqu'en 2025. L'ancien joueur de Leicester va donc retrouver la Ligue1, un championnat qu'il connaît très bien pour avoir pris par l'OGC Nice.

« Milieu défensif à l’abattage important, facilitateur de relance et joueur doté d’une bonne qualité de passe, Nampalys Mendy (31 ans) vient apporter son vécu et son leadership à l’entrejeu sang et or. Libre de tout contrat, l’international sénégalais, aguerri à la Ligue 1 qu’il connaît bien, s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2025 », a indiqué le club Lensois dans le communiqué de presse annonçant l'arrivée du milieu sénégalais.

Il s'agit d'un nouveau challenge pour l’ancien joueur de Nice qui retrouve la Ligue1 après cinq années. Avec ses expériences surtout dans le championnat anglais, Nampalys Mendy mettra donc ses compétences à disposition de son nouveau club pour aider l'équipe à remporter des trophées. À noter que le milieu défensif a été appelé pour la première fois par Aliou Cissé en sélection nationale, en mars 2021. Avec les Lions de la Teranga du Sénégal, il comptabilise jusqu'à présent 27 apparitions.