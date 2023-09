Les résultats des élections municipales et régionales du 2 septembre sont connus. Selon la commission électorale indépendante (CEI), le parti présidentiel, le RHDP est largement sorti vainqueur du double scrutin.

Elections municipales et régionales : Voici le score de chaque parti ou groupement politique (CEI)

La commission électorale indépendante a proclamé tous les résultats des élections municipales et régionales du 2 septembre en Côte d'Ivoire. Selon les résultats sortis des urnes, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est largement arrivé en tête dans les municipalités comme en régions.

En effet, la formation politique du Chef de l'Etat remporte 123 communes sur les 201 que compte le pays. Et pour asseoir sa domination sur l'échiquier politique ivoirien, le RHDP prend le contrôle de 25 conseils régionaux. Le PDCI-RDA, deuxième force politique remporte 22 communes dont Cocody et Yamoussoukro et Daoukro, fief de feu Henri Konan Bédié. Il s'empare également de trois régions.

Le PPA-CI de Laurent Gbagbo remporte 2 communes mais n'est pas arrivé à gagner dans une région. En coalition, le PDCI-RDA et le PPA-CI ont remporté 10 municipalités et une région. L'Union Républicaine pour la démocratie de Danièle Boni Claverie remporte une commune. De leurs côtés, les candidats indépendants font un score honorable et gagnent 41 communes et une région.

En attendant l’issue des contestations, le parti d'Alassane Ouattara est le grand vainqueur de ses élections municipales et régionales qui sont, selon plusieurs observateurs, un test pour la présidentielle de 2025.