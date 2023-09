Les Eléphants ont débuté ce lundi leur stage de préparation pour le match de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire - Lesotho : Les Eléphants ont débuté leur préparation

Le lundi 04 septembre 2023, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont débuté leur préparation sur le terrain d’entraînement du Lycée Classique d’Abidjan, en prélude aux matchs contre le Lesotho, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 et contre le Mali en amical.

En effet, ces deux matchs prévus respectivement les 9 et 12 septembre seront de vrais tests pour les poulains de Jean-Louis Gasset à près de quatre mois du coup d'envoi de la CAN. Sur les 25 joueurs convoqués, 16 sont présents, notamment Yayia Fofana, Folly Ayayi, Wilfried Singo, Evan Ndicka, Simon Adingra, Traoré Hamed Junior, Max Alain Gradel et Sébastien Haller.

Les autres joueurs rejoindront le groupe mardi 05 septembre. Blessé avec son club en Premier League, le capitaine Serge Aurier blessé est forfait pour ce rassemblement.