Mali: le ministère de la sécurité et de la protection civile soulagé

Le ministère de la sécurité et la protection civile a été renforcé. Ainsi, le 04 septembre 2023, la Cour du Ministère de la securité et de la protection civile a servi de cadre à la cérémonie de remise de véhicules au profit des forces de sécurité. En effet, cet événement était sous le contrôle du Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine.

Remise des véhicules d'intervention aux forces de sécurité

La remise des moyens d'intervention et de sécurité aux forces de sécurité renforce à nouveau la contribution de ce secteur à la résolution des situations conflictuelles dans le pays. Selon le Ministre de la sécurité publique, le Chef suprême des armées veille, et au quotidien, à créer les conditions de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité, qui sont contraintes à un résultat, face à l'insécurité sous toutes ses formes.

Ainsi, ces nouveaux moyens d'intervention renforce le corps armé et affiche la volonté du chef d'État Assimi Goïta à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité pour asseoir un climat de sécurité en adéquation avec les aspirations profondes des populations.

Par ailleurs, les futurs usagers des véhicules ont été instruits sur l'usage afin de les maintenir dans un état agréable.

En outre, il faut savoir que cette acquisition est composée de 43 véhicules dont 37 PICK-UP à essence revenant à la Force Anti-Terroriste, 03 véhicules de dépannage pour le Groupement de la Securité Routière (GSR) et 03 véhicules Hilux double cabine pour le cabinet. Tout ceci est un acquis sur financement du Budget national. En plus la remise de clés des véhicules qui a été faite à l'endroit du Directeur Général de la Police nationale, le Commissaire Général de Brigade de Police, Soulaimane Traoré, au Chef de Cabinet du Ministre, le Commissaire Divisionnaire de Police Seydou Mamadou Doumbia et au Commandant de la Force Anti-Terroriste,