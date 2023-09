Journée internationale de la charité : pourquoi célébrer ?

La Journée internationale de la charité est célébrée chaque année le 5 septembre. Elle vise à sensibiliser les gens à l'importance de la charité et de l'action humanitaire dans le monde. Cette journée encourage également les individus, les organisations et les gouvernements à s'engager activement dans des actions philanthropiques pour aider les personnes dans le besoin.

L'origine de la journée internationale de la charité

L'origine de cette journée remonte à 2012 lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 5 septembre comme la Journée internationale de la charité. En effet, cette date correspond à l'anniversaire du décès de Mère Teresa, une figure emblématique de la charité et de l'aide aux plus démunis.

Ainsi, la charité joue un rôle essentiel pour soutenir les personnes qui vivent dans la pauvreté, l'exclusion sociale, les conflits et les catastrophes naturelles. Elle permet de fournir une assistance matérielle, financière et émotionnelle aux personnes dans le besoin, tout en encourageant la compassion, la générosité et la solidarité.

En réalité, la célébration de la Journée internationale de la charité vise à rappeler à chacun que sa responsabilité de prendre soin des autres et de contribuer à un monde meilleur. Cela peut se faire à travers des dons financiers, des dons en nature, du bénévolat ou des actions de sensibilisation. En plus , chaque personne a la capacité de faire une différence, peu importe son statut ou ses ressources.

Par ailleurs, la Journée internationale de la charité est l'occasion de reconnaître l'importance de la charité dans la société et de rappeler la responsabilité individuelle et collective de contribuer à aider les autres. C'est une journée pour encourager la générosité, l'empathie et la solidarité envers les plus vulnérables.