Nigeria : Le chanteur 2Face Idibia devient chrétien et va créer une église

La musique chrétienne va bientôt recevoir un de ses chantres. Il s’agit de 2Face Idibia qui passe désormais de la musique profane à la musique chrétienne. En plus, de cela l’artiste va également créer son église.

2Face Idibia créer une église

Ils sont de plus en plus nombreux les artistes africains à se tourner vers la voie du Seigneur. De la Côte d’Ivoire en passant par le Bénin et du Ghana en passant par le Nigeria. Il y a eu par exemple Claire Bahi, Fanicko, Ofori Amposah et Chidinma. Ces chanteurs et chanteuses sont désormais passés de la musique profane à la musique chrétienne.

Parmi eux, il y a certains qui ont même décidé de devenir Pasteurs en créant des églises. C’est le cas de l’artiste ghanéen, Ofori Amposah qui a fondé la Famille des Ministères de la Foi et de l'Amour pour répandre la parole de Dieu. En Côte d'Ivoire aussi, il y a eu feu Dezy Champion qui a crée son église. Une star nigériane qui a été beaucoup appréciée par les mélomanes de son pays et de l’Afrique par ses chansons vient d’annoncer son intention de donner sa vie à Dieu.

Ce célèbre chanteur nigérian qui a quitté la musique profane pour la musique chrétienne, est Innocent Ujah Idibia plus connu sous le nom de 2Face Idibia. Celui qui a fait danser le public africain avec sa chanson à succès ''African Queen'', a donné l’information de son changement de vocation sur son compte Instagram dans une vidéo où il chantait un hymne lors d’un chant de Noël. Il ne compte pas s’arrêter là, parce qu’il a déclaré aussi la création d’une église qu’il va diriger en tant que Pasteur qui va s’appeler ‘’Straight To Heaven International Church of God Nigeria Limited’’ (STHICOGNL).