Liste des Aigles du Mali sélectionnés face aux Éléphants de Côte d'Ivoire en amical

Le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Chelle, a publié vendredi sa liste des joueurs retenus pour le match contre les Éléphants de Côte d'Ivoire en amical.

Les Aigles qui vont défier les Éléphants en terre ivoirienne sont connus. Au cours d’une conférence de presse déroulée dans les locaux de la Fédération malienne de football, le sélectionneur Eric Chelle a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour le choc contre la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une rencontre qui se veut être un véritable test pour les Aigles à quelques semaines la Coupe d'Afrique des Nations. Cette confrontation est prévue pour le 12 septembre prochain en terre ivoirienne.

Pour rappel, les protégés de Eric Chelle vont d'abord affronter le Soudan du Sud, le 08 septembre à Bamako. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Ainsi, pour ces deux rendez-vous, Eric Chelle a fait appel à 25 joueurs. On peut noter dans son groupe, 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 6 attaquants.

La liste du Mali

Gardiens

Ibrahim Mounkoro



Ismaël Diawara

Djigui Diarra

Défenseurs

Hamari Traoré



Massadio Haidara

Mamadou Traoré

Mamadou Fofana

Amadou Dante

Boubacar Kouyaté

Falaye Sacko

Sikou Niakate

Milieux

Diadié Samasseko



Mohamed Camara

Lassana Coulibaly

Aliou Dieng

Kamory Doumbia

Yves Bissouma

Adama Noss Traoré

Cheick Doucouré

Attaquants

Moussa Djenepo



Adama Malouda Traoré

Lassine Sinayoko

Ibrahim Koné

Sékou Koïta

Néné Dorgeles