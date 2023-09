Municipales : Le message de Souleymane Diarrassouba après sa défaite

Souleymane Diarrassouba, cadre du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), n'a pas obtenu la faveur des électeurs lors des élections municipales dans la localité de Yamoussoukro. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a été battu par Kouassi Kouamé Patrick, le candidat du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).

Municipales : Battu, Souleymane Diarrassouba félicite Kouamé Patrice

Souleymane Diarrassouba n'a pu relever le défi dans la commune de Yamoussoukro. En effet, le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME est tombé devant Kouassi Kouamé Patrick, représentant le PDCI-RDA. Le cadre du RHDP a eu 14 301 voix, soit 40,99 %. Le candidat du plus vieux parti politique a récolté 19 498 voix, soit 55,88 %.

Après sa défaite, Souleymane Diarrassouba a adressé un message aux populations de Yakro. "La Commission électorale indépendante (CEI) vient de proclamer les résultats provisoires des élections municipales tenues à Yamoussoukro le 02 septembre 2023. Au vu de ces résultats, votre choix s'est porté sur un candidat autre que moi", a déclaré le candidat malheureux, soulignant qu'il respecte la volonté des électeurs.

"J'adresse toutes mes félicitations au vainqueur M. Kouassi Kouamé Patrice et lui souhaite une bonne chance dans la conduite de la destinée de notre belle cité. Je remercie notre parti et toutes les populations de Yamoussoukro qui m'ont soutenu et qui ont cru en moi. Je vous remercie du fond du cœur", a conclu Souleymane Diarrassouba