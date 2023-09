CAN 2023 : 24 Hirondelles du Burundi pour arracher la qualification au Cameroun

Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, le sélectionneur des Hirondelles du Burundi, Etienne Ndayiragije a communiqué la liste de joueurs convoqués pour le choc face aux Lions Indomptables du Cameroun. Il s'agit d'une rencontre considérée comme la finale du groupe C, qui s'inscrit dans le cadre de la 6e et dernière journée.

24 Hirondelles convoquées pour défier le Cameroun en éliminatoires de la CAN 2023

Etienne Ndayiragije, a fait appel à 24 Braves warriors pour arracher la qualification au Cameroun. Une confrontation cruciale aussi bien pour les Hirondelles que les Lions Indomptables puisqu'un faux suffit à l'équipe vaincue pour dire adieu à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (CAN 2023) qui se déroulera en Côte d'Ivoire.

Conscient donc de l'enjeu, le sélectionneur burundais a dû faire appel à des guerriers qu'il juge capable de faire l'affaire. En témoigne d'ailleurs, le grand retour du défenseur central de l’OGC Nice Youssouf Ndayishimiye après avoir manqué le dernier rassemblement en juin. Dans la liste d'Etienne Ndayiragije, on note trois (03) gardiens de but, cinq (05) défenseurs, douze (12) milieux de terrain et quatre (04) attaquants.

Logé dans le groupe C réduit à trois équipes, le Burundi est troisième à égalité de points (04) avec le Cameroun. Contrairement aux Lions Indomptables qui ont besoin seulement d'un nul, les burundais doivent impérativement gagner ou obtenir un résultat nul avec au moins un score de 4-4 avant d'obtenir leur ticket qualicatif. La rencontre est prévue pour mardi 12 septembre prochain.

Liste finale du Burundi pour défier le Cameroun :

Gardiens (03) : Rukundo Onésime, Nahimana Jonathan, Ndikumana Justin

Défenseurs (05) : Ndayishimiye Youssuf, Nsabiyumva Frédéric, Mikombozi Derrick, Nduwarugira Christophe, Nsabimana Issa Hubert

Milieux de terrain (12) : Aruna Madjaliwa, Bigirimana Abedi, Ngabo Tresor, Mvuyekure Emmanuel, Nahimana Shassir, Jordi Liongola, Nshimirimana Ismaïl, Ntibazonkiza Saïdi, Kanakimana Bienvenue, Bazombwa K. Richard, Cédric Amissi et Musore Aaron

Attaquants (04) : Bimenyimana Bon Fils Caleb, Hussein Shaban, Niyongabire Pacifique et Berahino Saido