Gabon : Oligui Nguema échange avec Albert Ondo Ossa, rival de Bongo

Au Gabon, le président de la transition Brice Oligui Nguema a échangé ce mardi avec Albert Ondo Ossa, candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 26 septembre 2023.

Gabon : Brice Oligui Nguema rencopntre Albert Ondo Ossa

Après avoir prêté serment en tant que président de transition du Gabon, Brice Oligui Nguema a entamé des discussions avec les autres acteurs de la vie politique gabonaise. Ce mardi, il s'est rendu au domicile d'Albert Ondo Ossa, candidat à la présidentielle du 26 août contre Ali Bongo.

« Aujourd’hui à mon domicile, j’ai pu en toute intimité et collégialité m’entretenir avec le président de la transition et la restauration des institutions (CTRI). Osons croire à un avenir meilleur et resplendissant pour notre cher pays le Gabon », a écrit Albert Ondo Ossa.

Les échanges entre les deux personnalités n'ont pas filtré. Lors de sa prestation de serment lundi au palais du bord de mer de Libreville, le général Brice Oligui Nguema a promis de nouvelles élections qui ramèneront les civils au pouvoir à la fin de la transition.

De son côté, le candidat de la plateforme Alternance 2023 a évoqué une révolution de palais pour commenter la prise de l'armée. « Il faut restituer les choses. Ce n’est pas un coup d’État, c’est une révolution de palais. Donc le clan Bongo est toujours au pouvoir. Derrière Oligui Nguema, il ne faut pas chercher, c’est Pascaline Bongo qui est là », avait-il lancé.