Éliminatoires CAN 2023 : Le Lesotho promet l'enfer à la Côte d'Ivoire

Déjà éliminé dans la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (CAN 2023), le Lesotho ne compte tout de même pas faire piètre figure face à la Côte d'Ivoire. À cet effet, le sélectionneur de Likuena (Les Crocodiles), Leslie Notši, a communiqué la liste des joueurs sélectionnés pour la rencontre face aux Éléphants de Côte d'Ivoire prévue pour le 09 septembre.

Liste des joueurs du Lesotho face à la Côte d'Ivoire en éliminatoires de la CAN 2023

Les Crocodiles du Lesotho comptent réaliser à nouveau l'exploit face aux Éléphants de Côte d'Ivoire comme au match aller où ils ont réussi à tenir tête aux Ivoiriens avec un score nul et vierge en juin 2022 au stade de Dobsonville. Et pour cette fois-ci, le groupe de Leslie Notši est composé en majorité de jeunes joueurs ayant évolué parmi les juniors. Cette idée vient du fait que le sélectionneur pense profiter de cette rencontre pour préparer son équipe pour d'autres compétitions africaines comme le CHAN où seuls les joueurs évoluant en Afrique sont autorisés à participer.

"Nous savons tous que la qualification à la CAN est hors de notre portée et que le plus important est de préparer l'équipe pour les qualifications du CHAN, qui arrivent très bientôt", a laissé entendre Notši en conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour la rencontre face à la Côte d'Ivoire. Il a précisé que la plupart des joueurs convoqués ont gravi les échelons en jouant pour l'équipe nationale junior.

Faut-il le préciser, les dés sont déjà pipés dans ce groupe H depuis la 5e journée des éliminatoires où la Zambie a assuré la première place tandis que la Côte d'Ivoire est qualifiée depuis le démarrage de la campagne des éliminatoires car étant le pays hôte de la CAN 2023.

Liste des Likuena de Lesotho

Gardiens : Sekhoane Moerane, Teboho Ratibisi, Mosoeu Seahlolo.

Défenseurs : Rethabile Senkoto, Motlomelo Mkhwanazi, Mohlomi Makhetha, Rethabile Mokokoane, Rethabile Rasethuntša, Lebesa Lebesa, Melere Lebetsa.

Milieux de terrain : Lisema Lebokollane, Khubetsoana Kamele, Tšeliso Botsane, Lehlohonolo Fothoane, Thabo Lesaoana, Tumelo Makha, Koenehelo Mothala, Tšepang Sefali, Victor Ferreira, Tshwarelo Bereng, Teboho Letsema, Neo Mokhachance, Tšepo Toloane, Morena Moloi.

Attaquants : Thabiso Mari, Jane Thabantšo, Motebang Sera, Katleho Makateng.