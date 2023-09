Togo : gestion de l'environnement, la première édition lancée

La 1ère édition de la Foire et Conférence sur la Gestion de l’Environnement et la Protection de la Création a été officiellement lancée le lundi 04 septembre à Lomé. Un évènement qui a été accrédité à l’ONG Compassion International dont l': « adaptation et résilience des familles face aux effets de changement climatique au Togo » est le thème qui a fait l'écho.

Première édition sur la Foire et Conférence dans la gestion de l’environnement au Togo

En effet, le ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières, Foli-Bazi Katari, a conduit l’ouverture des travaux de la conférence de gestion de l'environnement.

Au total trois jours ont été sacrifiés par les acteurs de divers horizons pour cette première édition. Ainsi, plus de 600 acteurs étaient au rendez-vous. À cet effet, la Foire et Conférence sur la Gestion de l’Environnement et la Protection de la Création, représente un cadre de discussion du savoir et savoir-faire pour permettre de percer à jour les différentes orientations du gouvernement sur le thème choisi.

Par ailleurs, le président Faure Gnassingbé, met plus l’accent sur la protection de l’environnement et le financement vert. En dépit, cette disposition s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre le changement climatique.