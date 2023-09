Burkina Faso : 53 morts dont 17 soldats et 36 VDP dans une nouvelle attaque

Une attaque meurtrière a eu lieu lundi 04 septembre 2023 au Burkina Faso, à hauteur de Koumbri dans la province du Yatenga, région du Nord. Cette attaque terroriste a visé une unité du 12e Régiment d'Infanterie Commando (12º RIC) et a causé 53 morts dont 17 militaires et 36 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). C'est à travers un communiqué que le chef d'État-Major général a annoncé l'information.

53 morts dont 17 soldats et 36 VDP dans une nouvelle attaque au Burkina Faso

Plusieurs assaillants neutralisés dans une attaque meurtrière au Burkina Faso. Selon le communiqué rendu public par l'État-Major, cette attaque a visé à l'aube du lundi 4 septembre 2023 une unité du 12e Régiment d'Infanterie Commando (12º RIC) qui menait « une action offensive audacieuse pour permettre la réinstallation des populations qui ont quitté la zone depuis plus de deux (02) ans ».

Malheureusement, l'armée burkinabè fait savoir que cinquante-trois (53) combattants dont dix-sept (17) militaires et trente-six (36) VDP ont perdu la vie au cours des combats. « Les opérations de riposte immédiatement déclenchées et appuyées par plusieurs vecteurs aériens ont permis également de neutraliser plusieurs assaillants en déroute et de détruire leur matériel de combat », a indiqué le communiqué.

Cette situation a complètement endeuillé le pays entier. Ainsi, au nom du président de la Transition, capitaine Ibrahim Traoré, le Chef d'État-Major Général des Armées du Burkina Faso a profité pour présenter ses sincères condoléances aux familles des militaires et des VDP qui ont consenti le sacrifice suprême dans cette offensive de reconquête du territoire national et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Ce dernier n'a pas manqué de rassurer l’opinion que cet acte d’une extrême lâcheté ne restera pas impuni. Car, à l'en croire, tout est mis en œuvre pour mettre hors d’état de nuire les éléments terroristes résiduels en fuite.