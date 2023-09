Prix national d'excellence: 83 lauréats dont Alpha Blondy et Anne Désirée Ouloto recompensés

Le président Alassane Ouattara a présidé ce mardi, au Palais de la Présidence de la République, la cérémonie la cérémonie solennelle de célébration de la Journée Nationale d’Excellence (JNE), édition 2023. Au total 83 lauréats ont été récompensés.

Journée nationale d'excellence: 83 lauréats dont Alpha Blondy et Anne Désirée Ouloto recompensés

La cérémonie présidée par le Chef de l'Etat a connu la participation de la Première Dame Dominique Ouattara, du Vice-président, Premier ministre, des présidents d'institutions ainsi que des membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire.

Pour cette 10e édition, quatre-vingt-trois (83) Prix ont été décernés à des personnes physiques ou morales provenant de divers secteurs d’activité : diplomatie, agriculture, sécurité, éducation, santé, défense, administration publique, secteur privé, administration du territoire, développement communautaire, mines et énergie, transport, justice, médias et économie numérique, etc...

Parmi les lauréats, on retrouve la ministre Anne Désirée Ouloto (Prix d'excellence du meilleur élu local), Alpha Blondy (Prix d'excellence des arts vivants) et Cheick Cissé Sallah qui remporte le Prix d'excellence du meilleur athlète ivoirien en 2023.

Le président Alassane Ouattara a invité les lauréates et les lauréats à avoir, en s’appuyant sur leurs qualités aujourd’hui récompensées, le souci du travail bien accompli, avec une volonté forte de toujours contribuer à la vitalité de notre économie en devenant les « Champions Nationaux » de demain, les Ivoiriens nouveaux qu’il appelle de tous ses vœux.

Pour rappel, chaque récipiendaire a reçu un trophée, un diplôme signé des mains du Chef de l’État et un chèque d’une valeur de dix (10) millions de F CFA.