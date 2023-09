Bénin : le message de Tosin Aiyegun, forfait face au Mozambique

Tosin Aiyegun ne figure pas sur la liste définitive des Guépards retenue pour affronter le Mozambique, le samedi 09 septembre 2023. A cause d’une blessure à la cuisine, l’attaquant est contraint d’abandonner ses coéquipiers. Ce mercredi, il a adressé un message aux supporters et à ses coéquipiers.

Blessé, Tosin Aiyegun a été contraint de se retirer de la liste des Guépards. Dans un courrier adressé au médecin de l’équipe, il a annoncé son forfait pour le match Mozambique – Bénin. Mais, il ne reste pas pour autant en retrait. De loin, il soutient fortement toute l’équipe. «Malheureusement, je ne pourrai pas être de l'expédition, mais je reste de tout cœur avec la team », a-t-il écrit.

Cette confrontation est très importante et constitue la dernière carte pour les Guépards d’espérer une qualification à la Can 2024. Tosin Aiyegun en est conscient et reste confiant. « Un match décisif qui nous ouvrira assurément les portes de la Can 2024 en Côte d’Ivoire. J’ai foi que dans l’unisson, nous ramènerons la qualification pour honorer notre cher pays, le Bénin », a-t-il dit.

A 3 points de la qualification, les Guépards sont contraints à la victoire. Ils doivent battre obligatoirement le Mozambique pour valider leur ticket. Par contre, avec ses 7 points au compteur, le Mozambique a juste besoin d’un match nul pour se qualifier derrière le Sénégal qui totalise 13 points.