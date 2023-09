LdC : liste des joueurs du Barça inscrits pour la saison 2023-2024

Après la trêve internationale, en plus de la reprise des championnats européens, la ligue des champions va démarrer. Ainsi, le Barça a publié la liste des joueurs qui vont participer à la saison 2023-2024 de cette compétition européenne.

Le Barça publie la liste des joueurs inscrits pour la ligue des champions 2023-2024

On connaît désormais les joueurs du club catalan qui disputeront les rencontres de la saison 2023-2024 de Ligue des champions. Le coach du Barça Xavi Hernandez, a dévoilé la liste de ceux qui sont sélectionnés pour ce combat. Une liste que le technicien espagnol a transmis à l'UEFA.

Contrairement à l'année dernière où ils ont été éliminés dès la phase de groupes, les Blaugranas comptent aller loin pour cette nouvelle saison de LdC qui démarre dans quelques jours. Pour cela, le FC Barcelone a inscrit les meilleurs de l'équipe B pour aider leurs aînés de l'équipe première, à remporter le combat.

« Au-delà des 19 joueurs de l’équipe première, on retrouve 8 membres du Barça Atlètic, Ander Astralaga, Lamine Yamal, Ángel Alarcón, Marc Casadó, Fermín López et Aleix Garrido (Barça Atlètic) ainsi que Pau Cubarsí et Diego Kochen, des U19A du Club. Ils font partie de la liste B, sur laquelle peuvent être inscrits les joueurs nés entre 2003 et 2007, qui ont déjà fait partie d’une liste de joueurs convoqués de Xavi », a indiqué le club.

Pour cette saison, les poulains de Xavi Hernandez ont hérité du groupe H. Et ils vont devoir battre leurs adversaires qui sont : le FC Porto, Antwerp et le Shakhtar Donetsk ; avant de pouvoir obtenir le ticket pour les huitièmes de finale.

La liste du Barça pour la Ligue des champions

Ter Stegen, João Cancelo, Balde, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, João Félix, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Gündoğan, Jules Koundé, Ander Astralaga, Lamine Yamal, Ángel Alarcón, Marc Casadó, Diego Kochen, Fermín López, Pau Cubarsí, Aleix Garrido