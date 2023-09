Côte d’Ivoire : Chaude nuit à la mairie de Cocody, le bureau de Jean-Marc Yacé perquisitionné

Dans la nuit du mardi 5 septembre 2023, le bureau de Jean-Marc Yacé, le candidat déclaré vainqueur aux municipales de Cocody, a été perquisitionné par des éléments de la gendarmerie. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montrait le nouvel élu et ses partisans dénonçant l’abus de pouvoir.

Mairie de Cocody : Que reproche-t-on à Jean-Marc Yacé ?

Les internautes ont été surpris de voir dans une vidéo des partisans de Jean-Marc Yacé appelant â la mobilisation pour faire bloc autour de la victoire du maire sortant de Cocody. En effet, selon les dires de l'un d’eux, des gendarmes se sont présentés à l’entrée de la mairie sous prétexte qu’ils auraient été alertés à propos d'un individu qui aurait fait un malaise. Il poursuit pour ajouter que les éléments de la gendarmerie se sont plutôt mis à perquisitionner le bureau du père d’Olivia Yacé sans mandat.

Il faut rappeler que la présence des gendarmes à la mairie de Cocody intervient après un message d’Éric Taba rejetant la victoire du candidat du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire). "Élections municipales à Cocody …Chères toutes, chers tous, je vous dis merci pour votre mobilisation lors du scrutin du 2 septembre dernier que tout laisse croire que nous avons gagné à Cocody avec plus de 13 000 voix. Nous avons des éléments et des noms de personnes qui ont fait la magouille. Restez à l’écoute, car le match retour va commencer. Allons seulement !", avait annoncé Éric Taba sur sa page Facebook, qui avait pourtant félicité son adversaire.

Les avocats de Jean-Marc Yacé ont fait savoir que les gendarmes "se sont véritablement fourvoyés", car "ces actes, qui ont été commis, sont d’une illégalité criarde". "La perquisition est elle dans les situations normales. Elle est autorisée par le procureur de la République", a dit l’un d’eux. Il a aussi expliqué que dans le cas de flagrant délit, la loi permet aux gendarmes de perquisitionner dans un lieu précis.

"Lorsqu’une enquête est déjà ouverte, on a précisé quelle est l’infraction qui est poursuivie et la personne chez laquelle on va faire des perquisitions est soupçonnée d'un lien de rattachement avec cette affaire", a expliqué l’avocat du maire de Cocody, qui précise que dans ce cas, il faut préalablement informer la personne des faits qui lui sont reprochés. Ce qui n’a pas été fait dans le cas d’espèce. "Lorsque le maire Jean-Marc Yacé est arrivé, on ne lui a rien dit", a souligné l’homme de loi.