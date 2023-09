Burkina Faso : 35 milliards de F CFA pour lutter contre le terrorisme

La lutte contre le terrorisme est une priorité du gouvernement de la transition. Depuis quelques années, le Burkina Faso est confronté à des problèmes de sécurité.

Burkina Faso : Le gouvernement crée de nouvelles taxes pour financer la guerre contre le terrorisme

Pour faire face aux défis sécuritaire, le gouvernement burkinabè a créé de nouvelles taxes sur certains produits de consommation, comme les produits importés, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, le réabonnement des chaînes de télévisions et les cessions de terrains hors lotissement, le tabac et récemment sur la téléphonie. C'est une initiative qui permettra au gouvernement de trouver des ressources pour financer la guerre en cours contre le terrorisme et la reconquête de la totalité du territoire national.

Ainsi, après la mise en vigueur de cette décision appréciée par la population, près de 35 milliards de francs CFA ont été récoltés grâce aux prélèvements des taxes comme fonds de soutien patriotique à la nation. Cette statistique à été mise à la disposition du public après le point effectué par les techniciens du ministère en charge des Finances. Cette démarche a pour objectif de rassurer les populations de la gestion transparente des fonds prélevés. Le compte rendu a été fait à la troisième session ordinaire du conseil d'orientation du fonds de soutien patriotique.

À en croire le rapport présenté lors de la session, 34 980 743 686 F CFA ont été mobilisés au profit du Fonds de soutien patriotique à la date du 31 août 2023. Ainsi, selon les techniciens, 30 980 517 089 F CFA de ces ressources ont déjà été encaissés, tandis que 4 000 226 597 sont en attente d’encaissement sur le compte du fonds de soutien patriotique.