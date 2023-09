Niger : Nathalie Yamb fait une étrange proposition à la junte

Nathalie Yamb ne porte pas vraiment la France dans son coeur. Au moment où le pays d’Emmanuel Macron et le Niger sont dans un bras de fer corsé à propos de l’ambassadeur Sylvain Itté, la "dame de Sotchi" fait une proposition fort surprenante au général Abdouramane Tchiani et aux populations nigériennes.

Niger : Nathalie Yamb lance un appel à la population nigérienne

La junte au pouvoir au Niger a exigé le départ immédiat de Sylvain Itté, ambassadeur de France à Niamey. Cependant, Emmanuel Macron, qui ne reconnait pas le pouvoir du général Abdouramane Tchiani, a fermement indiqué que le diplomate français ne quittera pas le sol nigérien.

Pour sa part, Nathalie Yamb croit avoir trouvé le moyen de faire plier le locataire de l’Élysée. "Pour bien démarrer la semaine, je suggère aux autorités et aux populations que toutes les ordures de Niamey soient dorénavant déposées devant la base militaire et l’ambassade, que nous baptiserons respectivement “décharge Emmanuel Macron” et “dépotoir Sylvain Itté”. Il faudrait bien évidemment également faire couper l’eau, l’électricité et les communications à la base militaire française, et en interdire l’accès/la sortie à tout véhicule", a conseillé la militante camerounaise.

"A partir de demain, les mercenaires de l’armée d’occupation française n’ont plus de statut juridique les protégeant au Niger. J’avais déjà demandé aux autorités judiciaires et aux familles des victimes d’entamer les procédures idoines pour attraire ces meurtriers et ces pilleurs de ressources devant les tribunaux. Je réitère cette suggestion. L’Afrique aux Africains ! Amandla !", a-t-elle clamé.

Nathalie Yamb ne manque aucune occasion de critiquer la politique française portée par le président Emmanuel Macron. D’ailleurs, sa position lui a valu une interdiction de séjourner sur le territoire français. Il ne faut pas oublier qu’alors qu'elle vivait en Côte d’Ivoire, cette proche de Mamadou Koulibaly a été expulsée par Alassane Ouattara en decembre 2019. Les autorités ivoiriennes lui reprochaient de mener des "activités incompatibles avec l'intérêt national". Son expulsion a eu lieu trois mois après son intervention au sommet Russie-Afrique à Sotchi où elle avait sévèrement attaqué la Françafrique.