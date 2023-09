Bénin : cinq présumés cybercriminels arrêtés à Porto-Novo par l'OCRC

05 présumés cybercriminels arrêtés à Porto-Novo, capitale du Benin. Ils ont été appréhendés par l'Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC). Il s’agit d’une énième interpellation dans le cadre de la lutte contre les activités illicites sur internet et démontre la rigueur et l’engagement des organismes chargés de l'application des lois à mettre fin à ce mal.

L'OCRC a mené une opération pour arrêter 05 individus à Porto-Novo, qui sont accusés d’être impliqués dans diverses formes de cybercriminalité telles que la fraude en ligne, le piratage informatique et le vol d'identité. Grâce à des renseignements, la police a pu mettre la main sur les intéressés afin de les traduire devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Lors de l'arrestation, un important lot d'outils et d'équipements utilisés pour leurs activités frauduleuses a été saisi. Des ordinateurs, des téléphones portables, des cartes bancaires falsifiées et d'autres preuves matérielles ont été récupérés, renforçant ainsi les preuves contre ces criminels présumés.

Ils sont gardés à vue dans les locaux de l’OCRC en attendant leur présentation au Procureur spécial de la Criet. Ils devront répondre de leurs actes devant qui la justice déterminera leur culpabilité, ainsi que les sanctions appropriées en fonction des lois et réglementations en vigueur au Bénin contre la cybercriminalité.

La cybercriminalité englobe plusieurs activités illégales qui sont réalisées à l'aide d'appareils électroniques via internet. Au nombre de ces activités, on peut noter : le piratage informatique, le vol d'identité, l'hameçonnage, les attaques de rançongiciels, la fraude par carte de crédit et diverses formes d'arnaques en ligne. Malheureusement, le Bénin n'est pas à l'abri de ces menaces et les cas de cybercriminalité sont en hausse ces dernières années.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement béninois a pris des mesures de sensibilisions, mais aussi de répression. Pour une bonne application du Code du numérique qui prévoit les sanctions contre la cybercriminalité, l’OCRC et la Criet travaillent en parfaite collaboration. Il y a également l’Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN) qui contribue qualitativement à la lutte.