Côte d’Ivoire : Emma Lohoues donne encore des conseils aux jeunes filles

L’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues a de nouveau porté sa casquette de conseillère. Dans une longue publication sur les réseaux sociaux pour lancer un message fort à ses jeunes ‘’soeurs’’.

Emma Lohoues : ‘’Un prince va venir (...) vous emportez dans son château, vous rêvez’’

Emma Lohoues s’est taillée depuis des années une véritable réputation et une notoriété dans l’univers du showbiz en Côte d’Ivoire. D’actrice de renom, elle est devenue une influenceuse adulée sur les réseaux sociaux. En plus de cela, Emma Lolo a pris la casquette de présentatrice-télé et d’écrivaine. Son influence lui a permi une grande femme d’affaires.

Avec son statut de modèle pour de nombreuses jeunes filles africaines et particulièrement ivoiriennes, elle s’est transformée en une conseillère. L’ex-petite-amie de feu Arafat DJ utilise régulièrement la toile pour passer des messages à ses ‘’sœurs’’ ivoiriennes.

Une fois de plus, l'influenceuse s’est saisie du canal de Meta pour s’adresser aux jeunes filles. A travers un long post sur sa page Facebook, la belle Emma a exhorté les filles au travail. ‘’Jusqu’à preuve du contraire, c’est l’argent qui attire l’argent, c’est l’argent qui fait qu’on te donne l’argent, donc si vous pensez que vous allez être là juste belle et qu’un homme comme dans les dessins animés, un prince va venir sur son cheval et vous emportez dans son château, vous rêvez. De nos jours, même quand tu rencontres un gars, il te demande ce que tu fais dans la vie. Les hommes posent la question parce qu’ils ne sont plus prêts(…)’’, s’adresse-t-elle. Avant de continuer : ‘’Tu es là, tu ne fais rien, tu es là, tu vas te balader dans les bars et tu penses que c’est toujours les gens qui vont te donner des millions… Le pire, c’est qu’il y a des filles qui ont 15 ans ou 20 ans et qui ressemblent à des filles de 40 ans, vous êtes toutes fanées, vous ne vous posez pas les bonnes questions, c’est ça qui fane. Parce que vous vous dites, qu’il n’y a que votre corps qui peut vous générer de l’argent et votre tête !! Utilisez-la, ça donne beaucoup plus d’argent. Si un gars vient et me dit :« Emma tient 500 millions » c’est pour ce que je pèse donc il est obligé de mettre 500 millions sur moi, donc travaillez, ayez l’argent, les gars qui ont l’argent vont venir sinon vous allez rester avec le même type de gars qui ne vous arrange pas’’.