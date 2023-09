Togo : des perturbations électriques annoncées

Une interruption électrique sera au rendez-vous toute cette semaine au Togo, dans le capitale. C'est à travers une annonce qui a été faite par la Compagnie Energie Electrique du Togo. Un communiqué en date du 04 septembre 2023.

Trois jours de perturbations électriques au rendez-vous cette semaine au Togo

En effet, dans la capitale Lomé et de ses environs la fourniture de l’électricité aura une perturbation toute cette semaine. Ceci est lié à des programmes de maintenance sur les ouvrages électriques. Commencé depuis hier, cela prendra fin le vendredi soit trois jours consécutifs.

Selon le communiqué, les coupures suiviendront en journée, entre 08h30 et 15h00 au plus tard, selon les localités ciblées. Cependant, il a été recommandé à ce stade de débrancher les appareils lorsque la coupure intervient. Ceci pour éviter des dégâts lorsque le courant sera de retour.

Voici le programme des interruptions

• Mercredi 06 septembre 202309h à 13h : Zones Sainte Catherine, Doganto, Kpogan Yovo et leurs environs09h à 14h : Zones Agbata, CMS Agbata et leurs environs• Jeudi 07 septembre 202309h à 14h : Zone Afanou Kopé, Gaglo Kpota, Tamani et leurs environs10h à 15h : Zones Eglise Méthodiste Djagblé, Abolavé et leurs environs• Vendredi 08 septembre 202308h30 à 14h : Zone Adidogomé Ségbégan et ses environs

Par ailleurs, la compagnie électrique rassure la population que des mesures sont prises pour le retour efficace du courant.