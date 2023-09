Qualification JO 2024: Quatre boxeurs représenteront le Togo

Le Togo participe du 06 au 26 septembre à Dakar et au Sénégal la compétition de qualification aux Jeux Olympiques (JO) Paris 2024 zone Afrique. C'est une nouvelle annoncée par la Fédération togolaise de boxe (FETOBOXE) au cours d'une conférence de presse. Une conférence organisée avec les professionnels des médias et co-présidée par le président de la FETOBOXE, Kpakpo Mawussé et le Directeur technique national de la fédération, Adoté Sylvain Têvi.

C'est une rencontre qui a permis non seulement d’informer la presse sur la participation du Togo à la qualification aux JO Paris 2024, mais aussi de montrer à l'opinion publique les boxeurs devant représenter le peuple togolais dans cette compétition sportive de qualification. Ceci pour préciser également les différentes catégories dans lesquelles les boxeurs vont compétir.

Au total trois boxeurs et une boxeuse représenteront le Togo lors du rendez-vous des boxeurs de la zone Afrique pour les qualifications aux JO Paris 2024 au Sénégal.

Il s’agit du boxeur Vlavonou Olivier résidant dans la capitale, de Yétongnon Kodjo qui évolue en France, de Préwa Constant boursier du Comité national olympique du Togo à Lyon en France et enfin la boxeuse Yétongnon Coletivi qui est en France. C'est du moins ce qu'on peut retenir des propos du Président de la fédération. C'est une occasion pour lui d'exprimer vivement sa reconnaissance au Ministre de la tutelle et au président du CNO-Togo pour leurs différentes contributions à divers niveaux des athlètes à la compétition.

Par ailleurs, il faut reconnaître que les préparatifs pour la bonne marche des choses ont débuté il y a quelques jours. Ainsi, chaque boxeur est suivi de loin selon sa zone de confort. Les entraînements seront suivis en directe à cet effet.

À en croire le DTN de la FETOBOSE, une confiance absolue est placée au différents Athlètes. Ceci étant, ils remporteront des médailles à l’issue de cette compétition et obtiendront le quitus pour les JO Paris 2024.