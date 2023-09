Togo : le gouvernement lutte pour l'amélioration de santé maternelle

Dans le but d'améliorer la santé maternelle et infantile au Togo, le ministère de la santé, de l’Hygiène publique et de l’accès universel aux soins a lancé un projet appelé “ projet de télé-échographie pour améliorer la santé maternelle et infantile au Togo”. C'est un projet initié en collaboration avec la Fondation Pierre Fabre qui vise à assurer les consultations des femmes enceintes.

Amélioration des consultations des femmes enceintes au Togo

En effet , le projet consiste en des services de soins de santé à distance par le biais des technologies de l’information et de la communication. C'est une stratégie qui permettra aux patients de consulter les personnels de la santé, sans se rendre dans un centre de santé.

Encore une innovation et une bonne nouvelle pour la population dans les secteurs de la santé et du numérique. En réalité, les professionnels de la santé du pays envisagent une marche extraordinaire et significative vers la couverture sanitaire d'ici 2030.

À titre illustratif, Faure Gnassingbé et son gouvernement, pour la couverture santé universelle, ont prévu d'affecter 21 milliards Fcfa selon la Loi de finances, exercice 2023. Par ailleurs, il faut souligner que plusieurs domaines d'activités ont été ciblés par le gouvernement togolais pour porter haut le nom de la nation.