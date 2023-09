Municipales à Cocody : Pourquoi Éric Taba ne reconnait plus la victoire de Yacé

Célestin Koalla, le directeur de campagne d’ Éric Taba, candidat malheureux aux élections municipales à Cocody, a livré les raisons qui ont poussé le porte-étendard du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) à ne plus reconnaître la victoire de Jean-Marc Yacé.

Municipales à Cocody : Les raisons de la volte-face d’ Éric Taba

Éric Taba n’est plus disposé à reconnaitre la victoire de Jean-Marc Yacé aux municipales à Cocody. En effet, après avoir salué la réélection de son adversaire, le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) s’est rebiffé. Les raisons de cette volte-face ont été révélées par Koalla Célestin, le directeur de campagne d’ Éric Taba.

"Je voudrais vous dire une chose. Je pense qu’on devrait plutôt féliciter le candidat Éric Taba qui, spontanément, à songer à féliciter l’autre. C’est une preuve de grandeur d’esprit. Et quand après, il a été alerté qu’éventuellement, il y aurait eu des choses pas très très claires, éventuellement des fraudes, c’est en ce moment qu’il a saisi son collectif d’avocats pour rappeler qu’il était bon qu’un certain nombre de choses soit revu. Et que visiblement les élections ne se seraient pas bien déroulées à Cocody’’, a dévoilé le proche d’ Éric Taba lors d’un échange avec la presse.

Dans une publication sur sa page Le candidat du RHDP avait déjà annoncé à ses partisans un match retour. "Chères toutes, chers tous, je vous dis merci pour votre mobilisation lors du scrutin du 02 Septembre dernier que tout laisse croire que nous avons gagné à Cocody avec plus de 13.000 voix. Nous avons des éléments et des noms de personnes qui ont fait la magouille. Restez à l’écoute, car le match retour va commencer", avait-il promis.

Rappelons que le bureau de Jean-Marc Yacé à la mairie de Cocody a été perquisitionné par des éléments de la gendarmerie dans la nuit du mardi 5 septembre 2023.