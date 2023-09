Hausse du prix du riz : Assalé Tiémoko pointe du doigt l’échec du régime Ouattara

La hausse du prix du riz en Côte d’Ivoire interpelle Assalé Tiémoko. Le député-maire de la localité de Tiassalé a ouvertement mis en exergue l’échec du régime d’Alassane Ouattara et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Assalé Tiémoko : "Quel échec !"

Une augmentation du prix du riz est constaté sur le marché ivoirien. Face à cette flambée, Assalé Tiémoko a brisé le silence. "Ainsi donc, la terrible flambée des prix du riz toutes qualités sur le marché ivoirien serait due aux restrictions à l'exportation de l'Inde, productrice de 40 % du riz consommé dans le monde et principalement en Afrique de l'Ouest", a commenté le député ivoirien.

"L’Afrique possède plus de 70 % des terres fertiles au monde et la côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, possède les terres parmi les plus fertiles. Mais voilà les Ivoiriens en pleurs depuis devant la flambée des prix", a poursuivi le maire de Tiassalé avant de montrer l’échec du gouvernement de Patrick Achi.

Assalé Tiémoko n’hésite pas à user d’ironie quand il déclare : "Le gouvernement indien a décidé de réserver sa production pour nourrir sa propre population. Tant pis donc pour nous ! Il ne reste plus qu'à prier pour qu'une telle idée ne vienne pas à l'esprit du gouvernement chinois. Sinon, on prendra tous les pirogues pour traverser la Mer, histoire de fuir la famine. Quel échec ! On est donc incapables, 63 ans après les indépendances, de nous inventer une Agriculture capable de nourrir nos populations ?".

Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, a réagi face à la hausse du prix du riz lors d’un échange avec la presse le vendredi 8 septembre 2023.

"Nous travaillons à ce que ces augmentations soient contenues pour ne pas impacter significativement le pouvoir d’achat de nos populations. Nous voulons également dire aux populations que la Côte d’Ivoire a aujourd’hui un stock disponible de riz qui permet de couvrir en tout cas plusieurs mois en termes de consommation. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir à ce niveau", a-t-il rassuré.