Perquisition du bureau de Yacé : Le PDCI dénonce une intimidation

Le PDCI-RDA a donné de la voix après la perquisition du bureau de Jean-Marc Yacé à la mairie de Cocody. Le parti démocratique de Côte d’Ivoire a dénoncé une intimidation et une tentative de spoliation de la victoire du père d’Olivia Yacé.

Perquisition du bureau de Yacé : Le PDCI-RDA réagit

DECLARATION DU PDCI-RDA

Les élections municipales se sont tenues sur l’ensemble du territoire national, le 02 Septembre 2023.

A COCODY, ces élections se sont déroulées sans incidents majeurs, dans le calme et la discipline qui caractérisent les habitants de cette cité.

Au terme du scrutin, les résultats de la circonscription électorale de Cocody ont été proclamés le dimanche 3 septembre par la CEI sur les antennes de la RTI.

Ces résultats sont les suivants :

INCRITS : 251.619

TOTAL VOTANTS : 49.819

TAUX DE PARTICIPATION : 19,8 %

BULLETINS NULS : 420

BULLETINS BLANCS : 100

SUFFRAGES EXPRIMES : 49.399

Ont obtenu par ordre décroissant :

YACE Jean-Marc 21049 voix soit 42,7 %

TABA Eric 13780 voix soit 28,0 %

OUEGNIN Yasmina Lucienne 6672 voix soit 13,5 %

M’PONON Etienne 5964 voix soit 12,1 %

DANHO Gnamoussou Guy roland 1154 voix soit 2,34 %

BLE louis Georges Alain 406 voix soit 0,82 %

KAMATE Moustapha 238 voix soit 0,48 %

BAKAYOKO Zoumana 36 voix soit 0,07 %

C’est au vu de ces résultats que la CEI a proclamé M. JEAN-MARC YACÉ, candidat du PDCI-RDA, vainqueur de ce scrutin.

Ces résultats ont été reconnus par tous les candidats soit par déclaration verbale soit par écrit.

Il est à rappeler que le candidat JEAN-MARC YACÉ a remporté le scrutin dans la totalité des 7 zones de vote de la circonscription électorale de COCODY.

Mais Contre tout attente, voilà que le 5 septembre 2023, des éléments de la gendarmerie nationale font, sans mandat de perquisition, une descente à la MAIRIE de COCODY pour soit disant rechercher des documents compromettants. Cette recherche n’a pas atteint les objectifs escomptés.

Au vu de ce qui précède : LE PDCI-RDA

- S’indigne de ce comportement qui met en danger la démocratie et la liberté dans notre pays ;

- Interpelle les autorités de notre pays sur leurs responsabilités à GARANTIR le droit et libertés individuelles et collectives des citoyens en respectant les suffrages exprimés par les électeurs dans les URNES ;

- Exige que soit mis un terme aux MANŒUVRES d’intimidation devenues récurrentes et habituelles lors des élections dans notre pays ;

- Condamne fermement l’instrumentalisation de la VIOLENCE à laquelle le GOUVERNEMENT et l’administration s’adonnent comme moyen de confiscation de l’expression du suffrage des électeurs à l’occasion de joutes électorales en Côte d’Ivoire ;

- Se félicite que la CEI ait donnée avec promptitude les résultats de COCODY en respectant la voix des électeurs ;

- Interpelle la COMMUNAUTÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE, ainsi que les observateurs de la vie politique en Côte d’Ivoire des risques que ces AGISSEMENTS font courir à la cohésion sociale et au progrès de la démocratie dans notre pays.

Le PDCI-RDA ne saurait admettre dorénavant, que par ces PRATIQUES peu recommandables, il soit SPOLIÉ de sa VICTOIRE à COCODY, un bastion du PDCI-RDA et dans toutes les autres circonscriptions où la VICTOIRE de ses candidats se trouve MENACÉE ;

Le PDCI-RDA salue la détermination et la spontanéité avec lesquelles les ÉLECTEURS se sont MOBILISÉS pour DÉFENDRE la VICTOIRE de leur MAIRE tant à COCODY que dans les autres communes d’Abidjan et de l’intérieur ;

Le PDCI-RDA salue également le SANG-FROID du Maire JEAN-MARC YACÉ qui a su contenir la COLÈRE de ses électeurs afin d’éviter tous débordements éventuels ;

Enfin, le PDCI-RDA appelle tous ses MILITANTS, ses SYMPATHISANTS et tous les IVOIRIENS attachés à la DÉMOCRATIE à rester MOBILISÉS et VIGILANTS, et leur demande d’être attentifs au mot d’ordre du PARTI

Je vous remercie

BREDOUMY SOUMAÏLA

Porte-Parole du PDCI-RDA