Côte d’Ivoire-CAN 2023 : Des congés exceptionnels accordés aux élèves du technique

Le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage annonce des congés exceptionnels dus à l’organisation et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ainsi, les élèves bénéficieront de congés allant du vendredi 12 janvier 2024 après les cours du soir au dimanche 11 février 2024 inclus.

Au titre de l’année scolaire 2023-2024, le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage a pris une mesure instaurant des congés exceptionnels CAN s'étendant du vendredi 12 janvier 2024 après les cours du soir au dimanche 11 février 2024 inclus.

À l’occasion du lancement de la rentrée du secteur Enseignement technique et Formation professionnelle 2023-2024 le vendredi 8 septembre 2023 au Foyer du Lycée technique d’Abidjan-Cocody, N’guessan Koffi, le ministre l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage a dévoilé les défis pour l’année scolaire placée sous le thème "Un dispositif de formation professionnelle et technique de qualité, gage d’une insertion réussie et durable des jeunes".

"Au moment où s’ouvre une nouvelle année de formation, c’est l’occasion de rappeler la nécessaire implication de chaque parent dans l’éducation et la formation de son enfant. (…) Nous sommes inscrits dans un processus et que nous avons un système qui a besoin d’être restructuré en permanence. Et la réussite de l’année de formation, commence dès la première semaine de rentrée, et elle repose en grande partie sur vous. J’attends donc de vous l’engagement nécessaire pour continuer le processus de régulation du système", a dit le ministre ivoirien.

Pour l’année scolaire 2023-2024, le premier semestre débute le lundi 11 septembre 2023 pour prendre fin le vendredi 12 janvier 2024. Le second trimestre part du lundi 12 février 2024 au vendredi 14 juin 2024, a fait savoir le ministre N’guessan Koffi.