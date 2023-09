Burkina Faso - Sécurité : 56 douaniers prêtent serment

Une cinquantaine de douaniers ont prêté serment le jeudi 07 septembre 2023 à Ouagadougou. Il s'agit de la 29e promotion des inspecteurs de douane et la 33e promotion des contrôleurs de douane.

Sortie officielle des douaniers de la 29ème et 33eme promotion à Ouagadougou

Tous les secteurs d'activité au Burkina Faso sont presque en cours de renforcement. Le secteur de la défense et sécurité n'est pas du reste. Au total 56 douaniers ont prêté serment le jeudi 07 septembre 2023. Parmi ces impétrants issus de 4 nationalités, on peut compter 42 contrôleurs et 14 inspecteurs avec un taux de réussite appréciable. Respectivement 100% et 93% les élèves contrôleurs et inspecteurs ont su bien donner le meilleur d'eux-mêmes durant toute la formation. C'est du moins ce qu'on peut retenir du directeur général de la douane Casimir Sawadogo.

Ainsi, il ajoute : « ces agents contribueront sans nul doute au renforcement des capacités des administrations douanières pour une meilleure mobilisation des ressources publiques ».

Par ailleurs, Yamba Francis Bouda, délégué de la promotion, a donné ses impressions après la cérémonie. Pour lui, « Chaque obstacle sera pour nous une occasion de grandir, chaque échec une chance d’apprendre et chaque succès une source d’inspiration pour les autres ».

Il faut noter que les impétrants ont eu de satisfaction totale durant toute leur formation.